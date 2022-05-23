Vakıf19’dan Çorum turizmine katkı

Vakıf19’un “Cumhuriyetin Başkentinden Hititlerin Başkentine Yolculuk” projesi kapsamında akademisyen ve farklı yerlerde görev almış bürokratlar ile eşleri Çorum’u gezdi.

Vakıf19 Başkanı Alper Bilan, geziye destek veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel, Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı ve üyelerine destekleri için teşekkür etti.

Bilan, “Bu proje ile birçok kişiyi Çorum’a getirerek ilimizin turizm kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyoruz”dedi. (Haber Merkezi)