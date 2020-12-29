Vali 31. kez kan verdi

M.BURAK YALÇIN

Çorum’da göreve geldiği günden bu yana her fırsatta kan bağışının önemine dikkat çekerek Kızılay’a kan bağışında bulunan Vali Mustafa Çiftçi, 31.kan bağışını gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesindeki Kızılay Kan Alma Merkezi’ne giderek kan bağışında bulunan Vali Çiftçi, pandemi döneminde kan stoklarından ciddi azalma olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da salgından dolayı birçok hastanın kan ihtiyacının karşılanamadığını belirterek, “Kan bağışında bulunmak adeta cana candan bir sadakadır, önemli bir ibadettir. Bizde bu dayanışmanın içinde olmak için bu kan bağışı kampanyasını organize ettik. İnşallah bir nebze olsun, bir ihtiyaç sahibine yararımız dokunacaksa ne mutlu bize. Desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.