Vali Çiftçi, 4 evin yandığı köyü ziyaret etti

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz hafta Bayat’a bağlı Dorukseki köyünde çıkan yangın sonucu 4 evin küle döndüğü köyü ziyaret etti.

15 Ağustos’ta meydana gelen yangında 4 ev küle dönmüştü. Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet bugün Dorukseki köyüne giderek, küle dölen evleri inceledi.

Yaraların sarılması için devletin bütün imkanlarını seferber edeceklerini belirten Çiftçi, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya’dan son durum ile ilgili bilgi aldı.

Köydeki vatandaşlarla da sohbet etmeyi ihmal etmeyen Çiftçi, yangından zarar gören aileleri teselli etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2019, 19:22