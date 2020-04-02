Vali Çiftçi bir aylık maaşını bağışladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na bir aylık maaşını bağışladı.

ÇORUM’A ÇAĞRI

Kampanyayı Çorum’da da aktif bir şekilde desteklemek, işinden ve gelirinden mahrum kalmış insanlara bir nebze de olsa yardımcı olmak gayesiyle bir aylık maaşını bağışladığını belirten Vali Mustafa Çiftçi, Çorum halkına, mülki idare amirlerine, belediye başkanlarına, üniversiteye, kamu görevlilerine ve çalışanlarına, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına, iş insanlarına, kısaca yardım yapabilecek herkese çağrıda bulundu.

Vali Çiftçi, “Zor durumda olan, günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çeken, işini-aşını kaybetmiş insanlarımıza yardımcı olmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek vermemiz, milli birlik ve dayanışma duygusu içinde bu süreci hep birlikte atlatmamız, fakir-fukaraya, garip-gurabaya sahip çıkmamız hepimizin ortak sorumluluğudur.

İnşallah bu sıkıntılı günleri de; millet olarak el ele vermek suretiyle, kardeşliğimizi daha da pekiştirerek, birbirimize yardımcı olarak, nimeti ve külfeti bölüşerek geride bırakacağız. Çünkü inancımızda komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışı vardır. Geçmişte düzenlenen kampanyalara güçlü bir şekilde destek veren Çorum’un kadirşinas ve hamiyetperver insanlarını tekrar göreve davet ediyorum ve bu kampanyanın da aynı şekilde karşılık bulacağına tüm kalbimle inanıyorum. Haydi Çorum, şimdi kendi insanımıza “ensar” olma zamanı.” dedi.

