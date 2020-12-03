Vali Çiftçi'den Çorum halkına çağrı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüs çalışmalarına Çorum halkının destek vermesi halinde başarıya daha hızlı ulaşabileceklerini söyledi.

Vali Çiftçi, “Bu çalışmaları hep beraber yürütürsek Çorum halkı da bize destek verirse hep beraber bunun altından kalkabiliriz. Muhterem Çorum halkından şunu istirham ediyorum. Lütfen Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Valiliğimizin almış olduğu kararlara uyalım. Kurallara ne kadar uyarsak bu beladan da o kadar hızlı bir şekilde kurtuluruz diye ümit ediyorum.” dedi

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 16:05