Vali Çiftçi'den, Yiğit'e moral ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, doğuştan böbrek hastası olan Yiğit Tamaç'ı ziyaret etti.

Vali Çiftçi, her iki böbreğinin de iflas etmesi sonucu böbrek nakli bekleyen ve yaklaşık bir ay içerisinde Ankara’da ameliyat olacak olan Yiğit Tamaç ve ailesini ziyaret ederek, aileye moral oldu.

Ziyarette küçük Yiğit ile yakından ilgilenen ve oyuncak hediye eden Vali Çiftçi, Yiğit'in son durumu ile ilgili bilgi almayı da ihmal etmedi.

Ziyarete İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Türkiye Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Beyaz Ay Derneği Çorum Şube Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları katıldı.



