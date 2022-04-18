Vali Çiftçi tekvandocuların çağrısına kayıtsız kalmadı

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, Osmancık’ta minder yardımı isteyen tekvandocuların çağrısına kayıtsız kalmadı.

Osmancık’ta faaliyet gösteren Beyaz Kaplan Gençlik ve Spor Kulübü tekvando takımı geçtiğimiz günlerde gazetemiz aracılığıyla ihtiyaçları olan 16 bin liralık tatami minderleri için yetkililerden destek istemişlerdi.

Yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Vali Mustafa Çiftçi’nin söz konusu miktarı Kaymakamlık hesabına yatırdığı öğrenildi.

Beyaz Kaplan Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Ali Rıza Kavak da yapılan minder yardımı ile sporcularını tekvando yarışmalarına daha iyi ortamda hazırlayacaklarını belirterek, desteklerinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere İlçe Kaymakamı Ayhan Akbay’a ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Küçükgözvermiş’e teşekkür etti.