Vali Çiftçi’den 29. kan bağışı

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay’ına 29. kez kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay’ını ziyaret eden Vali Çiftçi, kan bağışında bulunarak vatandaşları da bağış yapmaya davet etti.

Türk Kızılay’ı yetkilileri de kan bağışı yapacak vatandaşların kanser.org adresinden de online randevu alarak kan bağışı yapabileceklerini ifade ettiler.

Her şeyin bir şükrü olduğu gibi sağlık ve sıhhatinde şükrünün kan bağışı olduğunu düşündüğünü dile getiren Vali Çiftçi, “Çorum’da günlük 60-65 ünite kan ihtiyacımız var. Pandemi süreci ve Ramazan ayı dolaysıyla kan bağışlarımız düşmüştü. Sağlıklı olan tüm Çorumlulardan kan bağışında bulunmalarını istiyorum. Yapılamayan tek ilaç kandır. Tek kaynağı var oda insan. Sağlıklıysak her 3-4 ayda bağışta bulunarak kan ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabiliriz. Bu süreçte hayırseverlere, kan bağışında bulunanlara teşekkür ediyorum. Her kan bağışında insanlara yardımcı olduğumuz gibi kendi adımıza da fidan dikiliyor. Bu sayede doğaya da katkıda bulunuyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 19:23