Vali Çiftçi’den su tasarrufu çağrısı

FATİH BATTAR

2021 yılı yatırımlarının değerlendirildiği yılın ilk Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da bu sene yağışlarda ciddi azalma olduğuna dikkat çekerek, su tasarrufu çağrısında bulundu.

Çorum’da uzun yıllar metrekareye yağış ortalamasının 435 kg iken 2020 yılında 290 kg’a kadar düştüğünü ifade eden Çiftçi; “Bu sene ortalamanın çok çok altında bir yağış gerçekleşti. Kuraklık tehdidi ile karşılaşmamak için vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi için çalışma başlatmamız gerekiyor. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın hijyen konusunda daha özenli davrandıklarını biliyoruz. Bu durum su kullanımını artırmaktadır. Muhakkak ki, koronavirüsten korunmak için hijyen çok önemlidir. Hijyene dikkat edelim ancak su tasarrufunu da ihmal etmeyelim. Suyumuzu tasarruflu kullanarak daha az yağış almanın olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Bugün koruyacağımız her damla, yarın ihtiyaç duyacağımız suyun bir parçası olacak. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki su, sadece insanlar için değil, bütün canlılar için hayati önem taşır. Suda diğer canlıların da hakkı vardır. Sokak hayvanlarının da hakkı olduğunu unutmayalım.” ifadelerini kullandı