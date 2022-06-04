Vali Kore Gazisi’nin vasiyetini yerine getirdi

EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi, vefat eden Kore Gazisi Ömer Yavuz’un cenazesine katılarak büyük bir vefat örneği sergiledi.

“Cenazemi sen kaldır” sözüyle Vali Çiftçi’ye vasiyet eden Kore Gazimizin cenazesi vasiyetine uygun olarak Vali Mustafa Çiftçi tarafından defnedildi.

Geçtiğimiz gün vefat eden Kore Gazisi Ömer Yavuz’la ilgili paylaşım yapan Vali Mustafa Çiftçi, Kore Gazisi’nin vasiyetinden bahsederek, cenaze defninden evvel şu paylaşımı yaptı, “Kore Gazilerimizden Ömer Yavuz Amcamızın bugün vefat ettiğini öğrendim. Allah rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun, güzel insandı.

Ramazan Bayramında kendisini evinde ziyaret ettiğimde bana bir vasiyeti olmuştu: “Ben öldüğümde nerede olursan ol, cenazeme gel, cenazemi sen kaldır” demişti rahmetli Gazi Dedemiz. Bugün son arzusunu yerine getirmek için öğle namazında Konaklı Köyü’nde olacağım inşaAllah. Mevlâ tüm geçmişlerimize rahmet eyleye.”

Cenaze defni için Konaklı’ya giden Vali Mustafa çiftçi, hem devletin temsilcisi olarak gazimiz için son görevini yerine getirirken, hem de şahsen üzerinde bulunan vasiyete karşı büyük bir vefa örneği sergiledi.

Kore Gazisi Ömer Yavuz, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Müftü Muharrem Biçer ve çok sayıda cemaatin katılımıyla bugün Konaklı’da düzenlenen törenden sonra öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla defnedildi.

Şehir dışı programını iptal ederek, Kore Gazisi’nin vasiyetini yerine getiren Vali Mustafa Çiftçi, yıkamadan kefenlemeye, cenaze namazından defne kadar tüm ayrıntılarla bizzat kendisi ilgilendi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022, 17:20