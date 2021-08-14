Vali Mustafa Çiftçi Sinop'ta

Vali Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Türkeli ilçesinde çalışmaları koordine etmek üzere görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın geçici görev emri nedeniyle Vali Çiftçi bu kente gitti.

Vali Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle İçişleri Bakanlığımız tarafından Sinop/Türkeli İlçesindeki çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirildim. Yarın sabah inşallah ilçeyle karayolu bağlantısı kesildiği için gemiyle Türkeli’ye hareket edeceğim. Allah memleketimizi bu tür afetlerden korusun, beterinden saklasın.”dedi.