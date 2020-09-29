Vali Mustafa Çiftçi’den gazetemize ziyaret

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Vali Mustafa Çiftçi gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet eden Vali Mustafa Çiftçi, Hakimiyet Gazetesi’ni ilgiyle takip ettiğini belirterek, Hakimiyet ailesine çalışmalarında başarı dileklerini bildirdi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, ziyaretinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 18:59