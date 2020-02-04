Vali reddetti, meclis kabul etti

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi toplantısında Vali Mustafa Çiftçi'nin redettiği iki önerge mecliste yeniden oylanarak komisyonlara havale edildi.

İl Genel Meclisi Şubat ayı ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, başkanlığında gerçekleşen oturum bir önceki toplantının tutanak özetinin okunması ile başladı.

Tutanak özetinin ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İlk olarak Valilik koruma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek aracın alınması ile ilgili husus görüşülerek kabul edildi.

Toplantının diğer gündem maddesinde ise daha önce mecliste kabul edilen, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin teftiş raporunun 23. maddesindeki “İl Genel Meclisince kendi görev ve yetkilerinin haricinde karar alıp, araştırma yapmak üzere komisyonlara havale edildiği incelenmiştir. Alınan bu kararların konusu İl Genel Meclisinin görevleri arasında olmadığı, Valilik makamı aracılığıyla konularda ilgili kurumlardan yazılı bilgi alınabileceği bilinmelidir. Ayrıca basit konular için komisyon kurulması veya komisyonun çalışıyor gösterilmesinin etik olmadığı, bu komisyonlarca günlerce çalışıyor gösterilerek, meclise sunmuş oldukları raporun içeriği ile ilgili kuruluşların yetkilisi ile görüşülmesi veya ilgili kurumdan bilgi istenmeden daha önce bu konuda bilgisi olabilecek kişilerin tahmini ifadelerinden faydalanarak, birkaç satırlık rapor diye yazılanların meclise sunulması örnektir” maddesine binaen Vali Mustafa Çiftçi tarafından meclise iade edilen “Halk Eğitim Merkezlerinin faaliyetleri nelerdir ve okullarda ilk yardım seti var mıdır? Öğrenciler sağlık sorunu yaşadığında ilk yardım yapacak kişiler var mıdır?” konulu araştırma raporunun olduğu karar görüşüldü.

İade edilen karar mecliste yeniden görüşülerek oylamaya sunuldu. Karar oylama sonucunda tekrar kabul edilerek Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2020, 20:37