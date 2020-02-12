Vali Yardımcıları'ndan sigara denetimi

HURŞİT BOZKURT

İl Sağlık Müdürlüğü’nce yürütülen planlamış 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü etkinliklerine Vali Yardımcıları da katıldı.

Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Murat Çağrı Erdinç’in katıldığı etkinliklere Halk Sağlığı Başkanı Dr. Ahmet Barış ve Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve diğer görevliler katıldı.

Kamu kurumlarını ve bazı işyerlerini ziyaret eden Vali Yardımcıları ve katılımcılar, tütün ve tütün ürünlerinin içerdiği zararlarla ilgili el broşürleri dağıttı.

Denetimlere katılan yetkililer vatandaşlarla sigaranın zararları üzerine sohbet ederek denetimlerini bitirdiler.