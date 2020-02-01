Vali’den ‘nice yıllara’ dileği

Vali Mustafa Çiftçi, gazetemizin 30. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Vali Çiftçi, gönderdiği kutlama mesajında; “İlimiz yazılı basınında basın meslek ilkeleri doğrultusunda yerel haberleri gündeme getirerek, halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde tarafsız, ilkeli, objektif habercilik anlayışıyla halkımızın duygularına tercüman olan Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Sunduğunuz hizmetlerinizden dolayı başta Çorum Hakimiyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan olmak üzere gazetede tüm emeği geçenleri tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Daha nice yıllara.” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)