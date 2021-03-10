Vali’den ‘Resmi İlan’ genelgesi

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Çorum Valiliği, ‘Resmi İlanlar’ konulu bir genelge yayımladı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla yayımlanan genelge, Çorum merkez ve ilçelerindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi.

İlçe Kaymakamlıkları ve Belediye Başkanlıkları’na da ulaşan genelgede, gerçekleştirilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun hükümlerine göre yapılması ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu belirtildi.

Çorum Valiliği tarafından yayınlanan resmi ilan genelgesinde, il genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesi için süreli yayınlarla ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları da vurgulandı.