Vali’den Suheybi Rumi İHO’ya tam not

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu (İHO)’nu ziyaret etti.

Okul Müdürü Davut Demirbaş’ın ev sahipliğindeki ziyarette Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile bazı idareci ve öğretmenler de hazır bulundu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleşen ziyarette öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Mustafa Çiftçi, okulun bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Hedef 2021-2023 Projesi’ne seçilen okulda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili idareci ve öğretmenlerden bilgi alan Mustafa Çiftçi’ye sürpriz bir hediye takdim edildi.

Örnek uygulamalarından dolayı okul idaresi ve öğretmenleri tebrik eden Vali Çiftçi, ziyaret sonunda katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021, 21:36