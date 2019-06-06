FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi Ramazan Bayramı münasebetiyle ilk önce Valilik personelinin bayramını kutladı.

Vali Çiftçi, Vali Yardımcıları Recep Yüksel ve Murat Çağrı Erdinç ile birlikte Valilik makamında birim müdürlerinin ve çalışanların bayramını kutladı.

Dargınlıkların ve kırgınlıkların bir kenara bırakılarak birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini ifade eden Vali Çiftçi, tüm personelle tek tek bayramlaştı.

Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını dileyen Çiftçi; “Ramazan Ayı’nın manevi ikliminde ruhunu arındırmak için gayret eden tüm insanların eş, dost, akraba ve yakınlarıyla mutlu, huzurlu ve güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Yüce Yaradan’ın rahmet ve mağfiretine sığındığımız sevinç ve coşku dolu günlerin bütün Müslümanların ebedi kurtuluş ve selamete kavuşmalarına vesile olmasını niyaz ediyor, Aziz Çorumluların, milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum.” dedi