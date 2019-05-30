Valilik ve Belediye’den ortak bayramlaşma programı

Ramazan Bayramı münasebetiyle protokol, kurum görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılacağı toplu bayramlaşma, ilk gün yapılacak.

Valilik ve Çorum Belediye Başkanlığı’nın ortak programıyla 4 Haziran Salı günü yapılacak bayramlaşma töreni, 11.00 - 12.00 saatleri arasında 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca Bayramlaşma sonrasında huzurevleri, Sevgi Evleri, şehit aileleri ve Polis-Jandarma kontrol noktası ziyaretleri yapılacak.