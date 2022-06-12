Valilik yine uyardı!

Çorum Valiliği, şehirde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönünde vatandaşa uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Çorum ve çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022, 15:31