Valilik’ten CHP’ye cevap

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’nin, Vali Mustafa Çiftçi’nin Mecitözü programına Belediye Başkanı Veli Aylar’ın davet edilmediğini iddia etmesi üzerine Valilik’ten açıklama yapıldı.



Vali Mustafa Çiftçi’nin, Mecitözü Kaymakamlığı tarafından düzenlenen açılış programına davet edildiği, Tüfekçi’nin açıklamasında belirttiği gibi ziyaret olmadığı ifade edilen açıklamada, ilçelerde gerçekleştirilen tören, açılış vb. benzeri etkinliklerde, ilçe belediye başkanlarının hem ev sahibi, hem de görevli olduğu, ayrıca bir davete de gerek duyulmaması gerektiği vurgulandı.



Çorum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Mecitözü ilçemiz okullarında hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ve destekleriyle yaptırılan çeşitli eğitim atölyelerinin açılışını gerçekleştirmek üzere Mecitözü Kaymakamlığımız tarafından tertiplenen açılış programına Sayın Valimiz davet edilmiş olup, Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’nin katılımları ile 08.10.2019 tarihinde açılış gerçekleştirilerek hayırsever vatandaşlarımıza plaket takdimi yapılmıştır. Haberlerde geçtiği gibi ziyaret Sayın Valimizin ilçe ziyareti programı olmayıp, ilçemiz eğitimine kazandırılan eğitim atölyelerinin açılışı için Kaymakamlıkça tertiplenmiştir. Sayın Valimizin Ocak ayında yaptığı ilçe ziyareti programı kapsamında ise, Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, 24.01.2019 tarihinde Mecitözü ilçemizi ziyaret etmiş olup, gerçekleştirdiği ziyarette dönemin CHP Mecitözü eski Belediye Başkanı Ünal Aysal programa davet edilmiş, Sayın Valimiz tarafından da makamında ziyaret edilerek kendisinden ilçe sorunları hakkında bilgi alınmış, akabindeki ilçe programında belediye başkanı da yer almıştır. İlçelerimizde gerçekleştirilen tören, açılış vb. benzeri etkinliklerde, ilçe belediye başkanlarımız hem ev sahibi, hem de görevlidir. Ayrıca bir davete de gerek duyulmamalıdır. Dolayısıyla haberlerdeki programın katılımcılarının belirlenmesiyle ilgili herhangi bir kasıt ve art niyet yoktur. Söz konusu durumun haberleştirilmesini ve basına farklı yansıtılmasını iyi niyet çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir.

İl merkezi ve ilçelerimizde tüm kurum ve kuruluşların koordineli ve uyum içerisinde birlikte hareket etmeleri, birlik ve beraberliğin sürdürülmesi ve toplumsal barışın devamı en büyük arzu ve beklentimizdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”