Valilik’ten mesai açıklaması

Çorum Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kuruluşlarında esnek çalışma döneminin sona erdirilmesiyle birlikte yapılan yorum ve değerlendirmeler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

İl valisine verilen yetki kapsamında kamuda esnek çalışma sisteminin sona erdirilme kararıyla birlikte, değişen şartlara göre yeni normalleşme aşamasına geçilebilmesi için alınan tedbirlerin tedrici olarak ve kontrollü bir şekilde değiştirilip esnetildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhurbaşkanlığımızın 22.03.2020 tarihli, Covıd-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler konulu ve 2020/4 sayılı genelgesinde; kamu çalışanlarının idari izinli sayılması veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerine dair usul ve esasların taşra teşkilatlarında vali tarafından belirleneceği ifade edilmiştir. Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele tedbirlerinden olan kamu çalışanlarının esnek çalışma konusunda ilimizde bazı kararlar alınmış ve uygulamaya konulmuştur. İlimizdeki vaka artışındaki ve salgının etkilerindeki azalma ile bu yönde kaydedilen olumlu gelişmeler değerlendirilerek, 24.03.2020 tarihli ve 4417 sayılı Genelgemizle daha önce kamu görevlilerinin asgari sayıda görevli bulundurmak şartıyla, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde tüm personelin uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanarak idari izinli sayılması kararlaştırılmış olup, hastalığın seyrindeki olumlu gelişmeler üzerine 06.05.2020 tarihli ve 5776 sayılı yazımızla da normal çalışma düzenine dönülmüştür.

Ayrıca tedbir amaçlı olarak il genelinde 1813 kişi idari izinli sayılmış iken, yapılan değerlendirme sonucu 299 personel göreve başlatılmış olup, halen idari izinli personel sayısı 1514’tür. Değişen şartlara göre yeni normalleşme aşamasına geçilebilmesi için alınan tedbirler tedrici olarak ve kontrollü bir şekilde değiştirilmekte veya esnetilmektedir. Alınan her karar istişare edilerek, üzerinde düşünülerek alınmakta ve her bir vatandaşımızın, insanımızın bu hastalıktan en az seviyede veya hiç zarar görmeden kurtulması amaçlanmaktadır.” (Haber Merkezi)

