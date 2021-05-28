Valinin adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışmışlar

FATİH BATTAR

Çorum'da kimliği belirsiz kişilerin Vali Mustafa Çiftçi'nin adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öğrenildi.

Çorum Valiliği, son günlerde dolandırıcılar tarafından Vali Mustafa Çiftçi'nin adı kullanılarak vatandaşlardan telefonla solunum cihazı almak için para talep edildiğini açıkladı.

Valilik vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak; "Valiliğimiz tarafından vatandaşlarımızdan maddi anlamda hiçbir şekilde ve konuda yardım yada bağış gibi bir talepte bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu isteklere itibar etmemesini, dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda çok dikkatli olmalarını ve gelen bu tür yardım taleplerini en kısa zamanda güvenlik güçlerimize ihbar etmelerini önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021, 16:31