Vatan için söylediler

Çorum Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altında bulunan çocuklar ve çalışanlar, Müzik Öğretmeni Taner Karakaş eşliğinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümünde Çanakkale Zaferle özdeşleşen ‘Çanakkale Türküsü’ ve ‘Hey Onbeşli’ Ağıdını söylediler.

18 Mart Çanakkale Zafer ve Şehitler Anma Günü'nün 106. yıldönümünde, 'Vatan için çal' projesiyle şehitlerimizi anan Çorum Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altında bulunan çocuklar ve personel, ‘Çanakkale Türküsü’ ve ‘Hey Onbeşli’ Ağıdını seslendirdiler.

Hazırlanan kliplte Çorum Çocuk Evleri Sitesi Kuruluş Müdürü Şükran Uzun, kuruluş personeli ve koruma altında bulunan çocuklar yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 20:02