‘Vatan sevgisiyle yazılan kahramanlık destanı’

Vali Mustafa Çiftçi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

106. yıldönümünü kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi’nin, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, “Tarih boyunca hürriyet ve istiklâlini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda gerektiğinde canını bile vermekten çekinmeyen aziz Türk milleti, esaret altında yaşamayı hiçbir vakit kabul etmemiş, 18 Mart 1915’te bu uğurda yapabileceklerini gözler önüne sermiştir. İman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, Türk ve dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu zafer, İstiklâl Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuş, Çanakkale’de yakılan meşale Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır.” dedi.

Türk milletinin, her zaman ‘Çanakkale geçilmez’ dedirten atalarının mirasından ilham ve kuvvet alarak, ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacağını vurgulayan Vali Çiftçi, mesajını şöyle sürdürdü:

“Milletimiz, şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktığı kutsal mirası; vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı istiklâlimizden ve istikbâlimizden taviz vermeden yeni nesillere emanet edecektir. Bu düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 106. yıldönümünü en kalbi duygularla tebrik ediyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şühedayı ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.”