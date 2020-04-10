‘Vatandaşa güçlük çıkarıyorlar’

RECEP MEBET

Çorum’daki bazı özel banka şubelerinin, kredi erteleme işlemleri hususunda müşterilerine güçlük çıkardığı iddia edildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini ileten bazı vatandaşlar, bankalarda karşılaştıkları tutumdan dert yandılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik tedbirlere rağmen bazı özel bankaların kredi ertelemelerinde zorluk çıkardığını öne süren vatandaşlar, yetkililerden çözüm istediler.

“Borçlulara güçlük çıkaran bankalara göz yumulmamalı” diyen vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren halkın yetkililerden kolaylık beklediğini sözlerine eklediler.