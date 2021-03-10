Vatandaştan trafik yoğunluğuna çözüm önerisi

FATİH AKBAŞ

Gazi ve İnönü Caddeleri’nde özellikle akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu vatandaşları çileden çıkartıyor.

Bazen 100 metrelik mesafeye yarım saatte gidiliyor. Sürücüler bu soruna çözüm bulunmasını istiyorlar.

Gazetemizi arayan vatandaşlar şehrin merkezinde yer alan bu iki ana caddede iş çıkış saatlerinde trafik çilesinin katlanarak arttığını belirterek, “Yetkililer özellikle akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm bulmalılar. Her iki caddede de trafikte yaşanan tıkanmanın en büyük sebebi Saat Kulesi kavşağında araçların dönüşleri nedeniyle oluşan yoğunluktur. En azından mesai saati bitiminde Saat Kulesi’nden dönüşleri 1-2 saat kapatarak trafiğin tıkanmasının önüne geçilebilir. Böylece yaşanan sorun bir nebze olsa çözülmüş olur” diyerek taleplerini dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 19:04