Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde büyük fedakârlık örneği sergileyen Vefa Grupları’na ziyaret etti. Başkan Aşgın, grup üyelerine tatlı ikramında bulundu.

Türk milletinin başka hiç bir millette bulunmayan, kendine has özellikleri olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, vefa denince insanların aklına kadim Türk milletinin geldiğini söyledi. Asırlar boyunca Türk milletinin vefası ve özverisi ile anıldığını dile getiren Başkan Aşgın, “Biz hoşgörü ve barışın hikâyesini yazmış bir ecdadın torunlarıyız. Dünyaya bir bakın, korona virüs sürecinde bu vefa örneğinin bir benzeri var mı? Hiç bir ülkede yok, göremezsiniz. Bu sebeple Vefa Grubu’nda yer alan tüm arkadaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

‘BU GÜNLER GEÇECEK, VEFA KALACAK

’Korona virüs salgınıyla mücadele günlerini geride kalacağını, bu günlerin de geçeceğini vurgulayan Başkan Aşgın, bu vefa örneğinin ise hafızalarda kalacağını ve hiç unutulmayacağını kaydetti. Başkan Aşgın, “Bu günlerde bu virüsle imtihan oluyoruz. Ama bugünler geçtikten sonra geriye dönüp kimin ne yaptığına baktığımızda sizleri göreceğiz. Sağlık çalışanlarımız, belediye çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz, jandarmamız, vefa gruplarımız ne kadar büyük fedakârlıklar yapmışsa, tüm diyanet teşkilatımız üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Yapılan tüm bu hizmetlerinizden dolayı, hemşehrilerimiz adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.