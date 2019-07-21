VEFADER’den Çorum çıkarması

EROL TAŞKAN

İlim Yayma Cemiyeti İstanbul Vefa Yurdu Mezunları Derneği (VEFADER) Ankara Temsilcisi hemşehrimiz Avukat Fatih Maden, her biri Ankara'da yüksek bürokrat olan 40 kişilik bir ekiple adeta Çorum çıkarması yaptı. VEFADER üyesi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan heyet, Hattuşa-Çorum ve İskilip rotasında düzenlenen geziyle Çorum'u tanıdı.



Ankara'dan sabah saatlerinde Boğazkale'ye gelen VEFADER kafilesi, rehber eşliğinde Hattuşa'yı ziyaret etti.

Çorum'un değerli bir tarihi ve kültürel birikime sahip olduğuna yakından şahit olmanın keyfini yaşadıklarını kaydeden VEFADER üyesi misafirler, gezinin ilk saatinden itibaren memnuniyetlerini aktardı.

Öğrencilik yıllarında aynı mekanları paylaştıkları ve kader birliği yaptıkları tüm arkadaşlarına vefa göstermeyi kendilerine düstur edindiklerini aktaran VEFADER Ankara Temsilcisi Fatih Maden, aynı yurttan arkadaş oldukları Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.



Ziyaret turunun ikinci durağı Çorum Belediyesi oldu. Burada gerçekleştrilen ziyarette, arkadaşlarıyla buluşmanın sevincini yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın, misafirlerini makamında ağırladı.

Her iki ziyarette te hasret gideren VEFADER üyeleri, Çorum ziyaretinin kendileri için çok özel anılar ve anlamlar taşıdığını vurguladı.

Ulu Cami ziyareti ve Hıdırlık ziyareti ile devam eden Çorum turunda, VEFADER üyesi bürokratlar, Kentpark gezisine katıldı.

Kentpark'ın doğal güzelliği karşısında memnuniyet ve şaşkınlıklarını gizlemeyen misafir heyet, ziyaretine Çorum Müzesi ile devam etti.

Çorum Müzesi'nin binasından itibaren içerisinde barındırdığı tarihi ve kültürel zenginliğe hayran kalan misafirler, pür dikkat gezdikleri müzede bol bol fotoğraflar çekerek, ziyaretlerini kayıt altına aldı.

Öğle yemeğinde Kebapçıza'de de ağırlanan misafirler, akşam yemeğinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerinde misafir edildi.



Burada düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatçı ve misafirler katıldı.

Protokol üyelerinin yaptığı kısa birer selamlama konuşmasından sonra tasavvuf müziği eşliğinde yemek yiyen heyet, öğrencilik anılarını yâd edip, Çorum özelinde sohbet ettiler.



MADEN'E ÖZEL TEŞEKKÜR

VEFADER üyesi misafirler başta olmak üzere, Çorum siyaseti ve bürokrasisi VEFADER Ankara Temsilcisi hemşehrimiz Avukat Fatih Maden'e teşekkür etti. Ankara'dan gelen misafirler Çorum'u görüp tanımaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını, ayrıca Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'e de ev sahiplikleri için teşekkür ettiklerini bildirdiler.



SON ZİYARET İSKİLİPLİ ATIF HOCA'YA

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tesisleri'nde düzenlenen akşam yemeği ve sohbetin ardından vedalaşarak yola çıkan heyet, İskilip'e gitti.

Burada İskilipli Atıf Hoca'nın kabrini ziyaret eden heyet, İskilip'te verdiği kısa bir molanın ardından Ankara'ya hareket etti.

Avukat Fatih Maden, geziye katılan tüm üyelerine Çorum'a gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.