Virüse yenik düşen savcı son yolculuğuna uğurlandı

FATİH BATTAR

Koronavirüse yenik düşen Amasya Cumhuriyet Savcısı Erdal Karakaş, Çorum'da toprağa verildi.

Uzun yıllar Çorum'da avukatlık yaptıktan sonra Amasya Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Savcı Erdal Karakaş, dün tedavi gördüğü hatanede hayatını kaybetmişti. Savcı Karakaş'ın cenazesi bugün saat 11.00'da Ulumezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, siyasi parti il başkanları, Çorum ve çevre illerden gelen hakim, savcı ve avukatların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 12:40