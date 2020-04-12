Virüsle mücadelede emeği geçenleri unutmadı

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı E. Şefkat Güler, koronavirüsle mücadelede emek verenlere şükranlarını iletti.

Dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde Çorum’da başarılı bir süreç geçirildiğini ifade eden Eczacı Odası Başkanı Güler, halk sağlığının korunması ve kontrol altına alınmasında çaba gösteren başta mülki idari amirler olmak üzere il sağlık yöneticileri ve sürecin yönetilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Güler, koronavirüs salgınının sağlıkla sonlanması temennisinde bulundu.