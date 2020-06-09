Vuslat Derneği susuz coğrafyalara umut oluyor

Susuzlukla mücadele eden Afrika ve Asya'nın çeşitli bölgelerinde su kuyuları açan Vuslat Derneği’nin su kuyusu sayısı 2086’ya ulaştı.

Dünyadaki susuzluk problemine çözüm sağlamak için çeşitli projeler yürüten Vuslat Derneği, Afrika ve Asya'da gönüllüleriyle birlikte 2086 su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. Dernek yönetimi, araştırmalar neticesi bu kuyuların inşa edildiğini, çıkarılan suyun kullanıma uygun olup olmadığının test edildiğini ve sonrasında ise denetim ve bakım işlerinin de yapıldığına dikkat çekti.

Vuslat Derneği’nden yapılan açıklamada, kuyuların, susuzluk problemi ile mücadele eden coğrafyalara umut olduğu dile getirilirken, gönüllülerin ve yardımseverlerin büyük ilgi gösterdiği ifade edildi. Bu projeler kapsamında açılan su kuyularına yardımseverlerin isimlerinin verildiği ve açılış merasimi dahil tüm inşaat aşamalarının video kayıtlarının olduğu usb bellek ile takdim edildiği belirtildi.

Bir su kuyusu açtırmanın bedelinin bölge şartlarına bağlı olarak 5 bin TL ile başladığı kaydedilerek, hayırseverlerin bağışlarını 0212 659 28 80 numaralı telefondan, www.vuslat.org.tr internet sitesi üzerinden online olarak veya ilgili hesap numaralarına eft, havale yoluyla iletebildiği vurgulandı. Bir su kuyusu inşa etmeye gücü yetmeyen hayırseverlerin ise desteklerini su kuyusu yardım fonuna bağışlayabildikleri kaydedildi.

SU KUYULARI MUHTAÇ İNSANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, tüm dünyanın çok iyi bildiği fakat göz ardı edilen susuzluk probleminin Afrika ve Asya'da giderek arttığına dikkat çekti.

Keleş, “Derneğimiz konu hakkındaki gelişmeleri ve verileri takip ediyor. Dünyada 800 milyonu aşkın kişinin temiz suya ulaşamadığı acı bir gerçek. Suyun olmadığı yerlerde hayat duruyor. Kirli sulardan kaynaklanan birçok hastalık görülüyor ve ölümler yaşanıyor. Çocuklar su bulabilmek için eğitimlerini aksatıyorlar ya da okulla hiç tanışmıyorlar." diye konuştu.