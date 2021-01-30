Ya-Daş Av Pazarı yeni yerinde hizmette

RECEP MEBET

‘Tüfekçi Yaşar’ olarak tanınan Yaşar Daşdemir’in sahibi olduğu Ya-Daş Av Pazarı, Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi numara 61/A’daki yeni yerinde hizmete girdi.

Daha önce Çepni Mahallesi Çepni Sokak Hazır Elbiseciler Sitesi numara 30’da faaliyet gösteren Ya-Daş Av Pazarı, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile kargocular arasındaki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

“1976 yılından bu yana müşterilerimizin hizmetindeyiz” diyen Yaşar Daşdemir, av tüfeği ve fişek çeşitleri başta olmak üzere tüm av ürünlerini tek çatı altında satışa sunduklarını söyledi.

MKE Mermi Bayiliği’nin yanı sıra seçkin markaların av silahlarını görücüye çıkardıklarını dile getiren Daşdemir, “Ürünlerimizi yakından görmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi yeni adresimize bekliyoruz” dedi.