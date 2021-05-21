Yalçın Hidrolik’in hedefi ihracat

Çorum Sanayi Sitesi'nde 2002 yılında 150 metrekarelik bir işletmede Alaattin Yalçın tarafından kurulan Yalçın Hidrolik, şimdi Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekarelik alanda makina ekipman üretimine devam ediyor.

Yalçın Hidrolik sahibi Alaattin Yalçın, firma olarak müşteri ve kalite odaklı bakış açısıyla ürün çeşitliliği ve müşteri sayısını sürekli arttırarak büyümeye devam ettiklerini söyledi.



19 yılda büyük yol kat ettiklerini belirten Alaattin Yalçın, 2002 yılından günümüze dek edindikleri tecrübeyle toz saman paketleme makinası, çeltik kabuğu paketleme makinası, elektrik üretim santrallerindeki hidrolik sistemler, hidrolik yük asansörleri, özel kaldırma platformları, paketleme sistemleri, traktör kepçe imalatı, hidrolik sistemler, hidrolik ürünler, özel amaçlı hidrolik makine üretiminde, pnömatik sistemlerde modern tezgah ve donanımla sektöründe müşterilerine çözüm ortağı olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kendi sektörlerinde vazgeçilmez bir işletme anlayışını ortaya koyma hedefinde olduklarını ifade eden Yalçın, kurumsal gelişimlerini bireysel gelişimlerle birleştirerek kalıcı ve uzun süreli iş ilişkileri kurma amacında olduklarını belirterek, “Yalçın Hidrolik olarak hedefimiz sektörümüzde önümüzdeki dönemde ülkemizin adını uluslararası pazarlarda en üstlere çıkarmaktır. İnsana ve topluma saygı, çevreye saygı, ürüne saygı ve emeğe saygı ilkelerini hedef alarak dünyanın en kaliteli markaları arasında yer almayı hedeflemekteyiz." dedi.

Bünyelerinde 42 kişiyi istihdam ettiklerini ve firma olarak hidrolik güç gerektiren özel sistemlerin tüm imalatını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yalçın, 12 saatte bir saman paketleme makinası çıkarttıklarını anlatarak ayda 25 adet saman paketleme makinası ve 2 adet de çeltik makinası çıkarabilme kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

Genel olarak yurt içi çalıştıklarını ancak önümüzdeki yıllarda kapasiteyi artırarak yurt dışına da ihracat hedefinde olduklarını belirten Alaattin Yalçın, firma olarak Ar-Ge'ye önem verdiklerini vurguladı.

Yalçın son olarak, patent başvurularında sürenin kısa tutulmasını ve resmi prosedürlerin daha da kolaylaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.