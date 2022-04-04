Yanar Karameşe’nin yeni kitabı çıktı

Çorumlu drama eğitmeni, masal anlatıcısı ve çocuk gelişimci Yasemin Yanar Karameşe'nin "Marmelat'ın Bir Günü" isimli çocuk kitabı Cinius yayınlarından çıktı.

Çocuk gelişimi üzerine yıllardır okullarda, belediyelerde ve özel kurumlarda eğitim ve seminerler veren Yanar Karameşe birikimini yazınsal alana taşıdı.

İlkokul düzeyindeki çocuklara hitap eden öykü kitabı, içerisinde paylaşımdan arkadaşlığa, kıskançlıktan akran zorbalığına kadar çocuğun sosyal gelişimini etkileyecek konuları barındırıyor.

Kitapta ‘Marmelat’ ismindeki bir kedinin, bir güne başladıktan sonra neler yaptığını, hayvansever insanların ona ve arkadaşlarına yaklaşımını kedilerin diliyle ve farklı bakış açılarıyla ortaya koyuyor. Ve klasik öykü kitaplarındaki gibi net, bilinen bir sonu yok kitabın. Yani sonunu tamamlamak okuyucunun hayal gücüne bırakılmış. Yanı sıra yaratıcı yazma etkinlikleri barındıran bu kitap çocukların, öykü, masal, tiyatro, şiir gibi edebi türlerde yazmalarına ışık tutuyor. Kitap temin etmek için isteyen okurlar yayınevinin internet satış kanalı olan cinius.shop üzerinden temin edebilirler. Yazar, kitabını toplu alan okullar için gönüllü drama etkinliği, imza ve söyleşi de düzenlemekte.(Haber Merkezi)