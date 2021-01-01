Yangında ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Ankara'da yaşayan 21 yaşındaki Çorumlu Yusuf Kızılçam, yoğun bakımda 10 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Aşılıarmut Köyü nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Yusuf Kızılçam, Ankara’da yaşadığı evde çıkan yangında ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yusuf Kızılçam, yoğun bakımda 10 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 23:52