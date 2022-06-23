‘Yanlıştan dönülüp müdürümüz tekrar göreve başlatılmalı’

İskilip’te faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları İlçe Tarım Müdürü Mustafa Serdar Çorumlu’nun görevden alınmasına tepki gösterdiler.

İskilip’te meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin başkanları yaptıkları ortak basın açıklamasında İskilip İlçe Tarım Müdürü Mustafa Serdar Çorumlu’nun görevden alınmasına tepkilerini dile getirdiler.

Başkanlar yaptıkları açıklamada, “İlçe Tarım Müdürlüğü ve Yerel Eylem Gurubu Başkanlığını yürüten Mustafa Serdar Çorumlu’nun İlçemizde yararlı işler yaptığı herkes tarafından bilinmektedir. İlçemiz için çok değerli olan bir müdürün görevden alınmasına razı değiliz. Bu yanlıştan dönülmesi ve müdürümüzün tekrar göreve döndürülmesini istiyoruz”dediler.

Basın açıklamasına Ziraat Odası Başkanı Seyfullah Mücahit Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu, Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Osman Top, Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, Şoförler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal ve İSTARGE Başkanı Osman Çakır destek verdi. (Haber Merkezi)