Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım, partilerinin kurtuluşunun 29. yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.

BBP’nin Türk siyasetinin yüz akı olduğunu vurgulayarak açıklamasında başlayan İl Başkanı Yıldırım, “Büyük Birlik Partisi 29 Ocak 1993 yılında, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kuruldu. Kendisini rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Ruhu şad mekanı cennet olsun.” dedi.

“Aynı aşk, iman, dürüstlük ve doğrulukla yolumuza devam ediyoruz.” diyen Yıldırım, açıklamasında şunları kaydetti: “29 Ocak 2022 tarihi, partimizin kuruluşunun 29. yıldönümü. Bu vesileyle, bu süreç içerisinde samimi bir şekilde, inançla, imanla, fedakarlıkla, partimizde, Alperen Ocakları'nda, Kadın Kolları'mızda görev yapan arkadaşlarımıza, ağabeylerimize, kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu süreç içerisinde, başta liderimiz Muhsin Başkanımız olmak üzere, hayatını kaybeden bütün dava arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun.

29. kuruluş yıldönümümüzün hem partimiz, hem Türkiye'miz, hem de tüm Türk İslam coğrafyası için, yeryüzündeki mazlumlar için hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyoruz. Bizler herkese adalet, aleme nizam ve en önemlisi de İ'lâ-yı Kelimetullah için yola çıkmış olan Alperenleriz. Bugüne kadar bu amaç ve gaye ile siyaset yaptık, bundan sonra da aynı amaç doğrultusunda siyaset yapmaya devam edeceğiz. 2021 yılında üye sayısını yüzde 300 arttıran siyasi partiyiz. İnşallah yükselişimiz bundan sonra da devam edecektir. Yapacak çok işimiz var. Bu vatanı bize emânet edenlere borcumuz, Rabb'imize sözümüz, gelecek nesillere vaadimiz var.” (Haber Merkezi)