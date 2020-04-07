'Yaralı hayvan çöplüğe bırakıldı' iddialarına ilişkin Valilik’ten açıklama

FATİH BATTAR

Çorum’un Bayat ilçesinde yaralı bir köpeğin çöplüğe bırakıldığına ilişkin sosyal medyada yayınlayan görüntülere Çorum Valiliği’nden açıklama geldi.

Yaralı hayvanın çöplüğe değil, Bayat Belediyesi tarafından muayene edilip, Bayat çöplüğü yakınındaki barınağa alındığı belirtilen açıklamada, yaralı hayvanın Bayat’taki tedavisinin ardından Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildiği ifade edildi.

Çorum Belediyesi Veteriner ekipleri de Hayvan Bakım Merkezi’nde yaralı köpeğin tedavisine başlarken, bacağı olmayan ve vücudunun bazı yerlerinde yara bulunan hayvan hemen ameliyata alındı. Yaralı hayvanın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2020, 18:53