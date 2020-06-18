Yarım kalan Silmkent TOKİ konutları ihalesi yarın

FATİH AKBAŞ

TOKİ tarafından Silmkent’te inşa ettirilen toplu konutlarda hak sahiplerinin bir süredir beklediği ihale yarın gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Silmkent’te yaptırılan ancak yüklenici firmada yaşanan sorunlar nedeniyle bir türlü tamamlanamayan toplu konutlarda inşaat çalışmaları yaz aylarında yeniden başlayacak.

Kuruçay Mahallesi Silmkent’te bulunan 743 adet konut, 1 adet ticaret merkezi, 1 adet cami ve 1 adet büfe inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi ikmal işi ihalesini TOKİ 19 Haziran Cuma günü saat 14.30’da yapacak. İhale internet üzerinden e-ihale olarak gerçekleştirilecek.

Silmkent TOKİ konutlarına 3 bin 666 başvuru olmuş hak sahipliği kurası ise 2 Ağustos Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda çekilmişti.

YÜKLENİCİ FİRMADAN DOLAYI İNŞAAT DURMUŞTU

İhalesi 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen ve Mart 2018’de temeli atılan Silmkent TOKİ konutlarında inşaat çalışmaları yüklenici firmada yaşanan sorunlar nedeniyle durmuş ve bir süre sonra ise sözleşme feshedilmişti. Bugün yapılacak olan ikmal ihalesi ile yarım kalan konutlar tamamlanarak haksahiplerine teslim edilecek. İnşaat çalışmalarının ihalenin ardından yasal itiraz süresinin tamamlanmasının ardından yaz aylarında yeniden başlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020, 19:18