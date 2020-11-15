Yaşam mücadelesini kaybetti

Çorum’un Osmancık ilçesinde kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Kasım Perşembe günü gece saat 22.00 sularında Osmancık ilçesi Kamil köy yolu üzerinde meydana gelmiş, 19 ABV 538 plakalı Renault 9 Brodway marka otomobiliyle seyir halinde olan Olcay Sarı (18) Koyunbaba Mahallesi villalar bölgesine geldiği sırada aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan çöp konteynerine, ardından da yol kenarındaki beton direğe çarpmıştı. Kazada parçalanan aracın içinde sıkışarak ağır yaralanan Sarı, kaza kırım ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılmış, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Burada yapılan müdahaleden sonra durumu ağır olan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Kaldırıldığı hastanede 3 gündür tedavisi süren Olcay Sarı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra ilçeye bağlı Baltacı

Mehmet Paşa köyü Karaağacındere Mahallesi’nde toprağa verildi.

(İHA)