Yaşar Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

Yaşar Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin bazı birimlerine 2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddeleri  ile  bu  Kanun’a dayanılarak  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile üniversitenin resmi  erişim  sayfasında  yayımlanan  “Akademik  Kadrolara  Atama  ve  Yükseltmeler  Hakkında Yönerge”de  belirtilen  kıstasları  yerine  getirmiş  olmak  kaydıyla  ilgili  alanlarda  uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacağı belirtildi.

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