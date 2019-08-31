Yaşar Yolyapar toprağa verildi

Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın ağabeyi, Kemal Yolyapar’ın babası Yaşar Yolyapar (74) bugün toprağa verildi.

Yaşar Yolyapar’ın cenazesi, öğle namazına müteakiben Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, siyasi parti ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sevenleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2019, 17:35