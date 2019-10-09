Yaşlı adam eşekten düştü yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Beşkız köyünde 70 yaşındaki yaşlı adam eşekten düşerek yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaşlı adam, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 10:51
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Beşkız köyünde 70 yaşındaki yaşlı adam eşekten düşerek yaralandı.
Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Beşkız köyünde 70 yaşındaki yaşlı adam eşekten düşerek yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaşlı adam, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 10:51