Yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti

Çorum'da yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti.

Yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti

Çorum'da yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti.

Kaza bugün merkeze bağlı Sarıkaya köyünde meydana geldi. Tarlasına giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden Dursun Zeren (71), tarlaya uçtu. Devrilen traktör altında kalan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam doktorların tüm  müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Merhumun cenazesinin yarın Sarıkaya köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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