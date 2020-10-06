Yaşlı kadının komşu duyarlılığı

MURAT ÇETİN

Şehri Güney isimli 78 yaşındaki yaşlı kadın, boş kalan komşu evine sahip çıkmak için polislerden yardım istedi.

Komşusunun evde olmadığını, evin boş olduğunu belirten yaşlı kadın, “Evde kimse yok, ev eski, elektrikten yangın falan çıkar da evleri yanar kül olur. Işığı sürekli yanıyor.” sözleriyle caddede karşılaştığı polislerden konuyla ilgilenmelerini istedi.

Cadde üzerinde görev yapan polisler, yaşlı kadının talebini dinleyip adresi alarak, ilgili kurumlarla irtibata geçip, elektrik konusunda önlem alınmasına yardımcı olacaklarını bildirdi.

İlerleyen yaşına rağmen evinden çıkarak, polisleri bulup komşuluk görevini yerine getiren Şehri ninenin komşu hassasiyetinin yanı sıra maske titizliği de dikkat çekti.