Yaşlı teyzenin TSK duyarlılığı

Çorum Merkeze bağlı Hacıpaşa Köyü’nde ikamet eden Zeynep Eken, Malatya’da kendisine ait tarla, bağ, bahçe ve ev hisselerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Yaşlı teyzenin bu duyarlı hassasiyeti herkesi duygulandırırken, Vali Mustafa Çiftçi de yaşlı teyzeye ülkenin geçtiği bu sıkıntılı süreçte büyük fedakarlık gösterdiği için teşekkür etti.

Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez Hacıpaşa Köyünde ikamet eden Zeynep Eken’in, Malatya İli Arapgir İlçesi Koru Köyünde üzerine kayıtlı bulunan tarla, bağ, bahçe ve kargir ev olmak üzere toplam 12 adet taşınmaza ait hisselerini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlama talebi Valiliğimizce oluşturulan Türk Silahlı Kuvvetleri Fahri Tanıtım Kurulunca uygun değerlendirilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ülkemizin içinden geçmiş olduğu bu sıkıntılı süreçte göstermiş olduğu büyük fedakarlık ve yardımseverlikten ötürü Zeynep Eken’e teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluk dileriz” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, 11:59