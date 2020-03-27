Yaşlılara ‘virüslü’ muamelesi yapmaktan vazgeçin!

HABER/YORUM: FATİH BATTAR

Çin’in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, Türkiye’de Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sokağa çıkma yasağı getirilmesindeki amaç yaşlıları korumak iken, sosyal medyanın da etkisiyle Türkiye’de yaşılar virüslü muamelesi görmeye başladı. Sanki yaşlılar vürüslü algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Yaşlılara Saygı Haftası’nda olduğumuz bu günlerde Türkiye’nin değişik illerinde yaşlılara yapılan saygısızlık ve dalga geçme haberleri yayılmaya başladı. Yaşlılarla dalga geçen, bağıran, alay eden ahlaksızlar tabi ki devlet tarafından cezasız kalmadı. En son Manisa’da otogarda yakınını uğurlamak isterken bir polis memuru tarafından yaşlı amcanın çoluğunun çocuğunun gözü önünde azarlanmasına şahit olduk. Polis memurunun iyi niyetle uyarması ve evine göndermesi gerekirken, yaşlı amcanın üzerine yürümesi, Türkiye’yi ayağa kaldırıldı. Polis memuru elbette cezasız kalmadı. Görüntülerin ulusal basında yer almasının ardından harekete geçen Manisa Valiliği o polis memuru hakkkında soruşturma başlattı. Polis memurunun o anki ruh halini de bilemeyiz ama olağanüstü durumlardan geçtiğimiz bugünlerde herkesin yaşlılara sahip çıkması gerekiyor.

Şunu burdan bir kez daha belirtmek lazım. 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı virüsten daha çok etkilendiği için alındı. Yani yaşlılarımızı korumak için alındı. Yaşlılarımızı virüslü gibi muamele etmekten vazgeçin...

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 20:27