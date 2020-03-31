RECEP MEBET

‘Çorum’un kuryesi’ olarak tanınan Şenol (Şenel) Akis, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarını gönüllü olarak evlerine ulaştırıyor.

‘Getir-Götür Şenol’ lakabıyla da bilinen Akis, Çorum Valiliği bünyesinde oluşturulan ‘Vefa Destek Grubu’nda da görev almak için müracaatta bulunduğunu söyledi.

Ailesinin geçimi için geliştirdiği iş modeli ile dikkat çeken Akis, sosyal sorumluluk konusunda her zaman üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Bir başına yürüttüğü kurye hizmetleri ile ‘tek kişilik kargo firması’ olarak nitelendirilen Akis, Çorum’daki pek çok kişi ve kuruluşun market, eczane, kozmetik gibi ihtiyaçlarının taşıma ve teslimat işlerini yürütüyor.

Evli ve iki çocuk babası olan Akis, ‘Getir-Götür Şenol’ olarak ilerleyen zaman içinde kendi kargo firmasını kurmayı hedefliyor.

Hediyelik ürünler, davetiye dağıtımı ve fatura ödemeleri ile gibi alanlarda da çözümler sunan Getir-Götür Şenol’a sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşılabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 11:22