‘Yatırımlar için Çorum’un tüm olanakları seferber edilmeli’

FATİH AKBAŞ

Vakıf19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, işadamı Ahmet Ahlatcı’nın Çorum’a yapmayı planladığı yatırımlar için şehrin tüm olanaklarının seferber edilmesi gerektiğini belirtti.

Çorum’un kültürel gelişiminin yanısıra turizm ve sanayisinin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden birisinin kente ulaşım olduğunu vurgulayan Vakıf19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, “Bunun içinde artık biran önce havaalanı ve demiryolunun ilimize kazandırılmasını bekliyoruz. İlimiz köy ve kasabalarından şehir merkezine göç alırken, şehir merkezinden ise büyük şehirlere göç veriyor. Tarımla uğraşan azalırken iş problemi de giderek artıyor. Tamda bu problemi giderecek ve ihracatı artıracak yatırımlara çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Sayın Ahmet Ahlatcı’nın gençlere yönelik yazılımcı yetiştirme ve barut fabrikası girişimi ile kentimizde bulunan insanlara iş-aş verme projesi takdire şayandır. Birçok Çorumlu yatırımcı yatırımlarını büyükşehirlere kaydırırken ısrarla tüm yatırımlarını Çorum’a yapmak için mücadele eden, Çorumspor’a son yıllarda ciddi destekler veren Vakıf19 Mütevelli Heyeti üyemiz ve Çorum’un değerli işadamı Sayın Ahmet Ahlatcı ve yönetim kurulu üyelerini öncelikle tebrik ediyorum. İlimizin bu tür yatırımlar için mutlaka tüm olanaklarını seferber etmesi gerekir. Birçok il bu tür yatırımları teşvik ve desteklerle kendi kentlerine çekmeye çalışırken bizlerin bunu değerlendiremiyor olmamız büyük bir talihsizliktir. Organize Sanayi Bölgesi bu ilin sanayisini ve sanayicisini teşvik etmek ve geliştirmek için kurulmuştur. Durum böyle iken kentin en çok ihracatını gerçekleştiren ve tüm yatırımlarını bu kente yapan bir işadamına, yatırımcıya kolaylık göstermemesi çok anlaşılır değildir. Umarız bir an önce ilgili şartlar sağlanır, Çorum ve Çorumlular kazanır. Vakıf19 Yönetim Kurulu olarak Sayın Ahmet Ahlatcı’ya tekrar teşekkür ediyor ve kendisine desteklerimizi bildiriyoruz”dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 10:29